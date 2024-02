Capolinea Filippo Inzaghi, la Salernitana si affida a Liverani

Tempo di lettura 1 minuto

La dirigenza campana decide di cambiare ancora, una mossa fatta dopo l’ultima sconfitta casalinga contro l’Empoli

Non c’è pace in quel di Salerno. La cocente debacle dell’Arechi ha accelerato i tempi per l’esonero di Filippo Inzaghi. Troppo pesante il risultato casalingo maturato contro l’Empoli di 3-1. Bilancio inesorabile in campionato dopo il suo avvento, 16 partite con 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Venerdì sera, dopo essere anche pervenuti al pareggio, i ragazzi di Inzaghi sono crollati lasciando spazio ai toscani che alla fine hanno portato a casa i tre punti. Il tecnico, tra l’altro, deve salutare proprio a un passo dal derby in famiglia col fratello Simone, visto che venerdì è in programma Inter-Salernitana. Dopo Paulo Sousa altro allenatore che lascia la panchina granata a stagione in corso, vista anche una classifica pesantemente deficitaria in ultima posizione. La società di Iervolino ha deciso di tentare il miracolo con Fabio Liverani che torna su una panchina dopo l’esperienza di Cagliari nel 2022. Per lui una missione tutt’altro che semplice.

Glauco Dusso