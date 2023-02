Caos Ternana: il presidente a muso duro coi tifosi, Andreazzoli si dimette

Succede di tutto nel post partita di sabato dopo la sconfitta all’ultimo minuto contro il Cittadella, Bandecchi inferocito contro i sostenitori rossoverdi

Effetto domino. La sconfitta della Ternana in casa con il Cittadella ha lasciato strascichi importanti. Dapprima il duro scontro tra il presidente Bandecchi e la tifoseria casalinga dove volano insulti e sputi. Subito dopo lo stesso numero uno del club umbro spiega ai microfoni l’accaduto annunciando anche le dimissioni di Aurelio Andreazzoli. Dura dunque pochi mesi l’avventura dell’ex allenatore dell’Empoli che non è riuscito a imporre il suo calcio in un ambiente evidentemente instabile. Sembrava fatta per il ritorno di Cristiano Lucarelli ma le divergenze con il presidente non sono state superate, l’affare quindi pare saltato. C’è ancora attesa per il nome del sostituto. Per quanto riguarda la piazza rimangono le tensioni tra la proprietà e i sostenitori della squadra, in un momento delicato vista anche la ricerca di acquirenti per la società rossoverde. Nuvole nere ancora su Terni. Nelle prossime ore sicuramente ci saranno novità.

Glauco Dusso