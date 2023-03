Caos Pogba: nuovo infortunio e arrivederci a dopo la sosta

Lo ha confermato Allegri nel post partita di ieri sera, il francese, che oggi si è sottoposto agli esami, sarà indisponibile per Friburgo e Inter

Una storia nata male. Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus si sta trasformando in un vero e proprio incubo senza fine. Dopo il rientro in campo contro Torino e Roma e l’esclusione dall’andata degli ottavi di Europa League per motivi disciplinari ora un nuovo infortunio. Oggi è apparso visibilmente demoralizzato all’uscita del J-Medical. Lì è stata confermata la lesione di basso grado alla coscia destra accusata in allenamento. Per lui venti giorni di stop con conseguente rinuncia al ritorno col Friburgo e al derby d’Italia di domenica sera. Ennesimo rallentamento di una stagione maledetta per il francese che negli ultimi due anni ha giocato col contagocce. Forse la dirigenza juventina avrebbe dovuto valutare tutto questo prima di imbarcarsi in un ritorno fino ad ora fallimentare.

Glauco Dusso