Caos Milan: dirigenza allo sbando

Gli ultimi turbolenti giorni societari hanno lasciato brutti strascichi anche alla squadra

Tante ombre e pochissime luci all’orizzonte della Madonnina “rossonera”, che dopo un mese e mezzo più che positivo sembrerebbe essere ricaduta in quel tunnel travagliato ed enigmatico di inizio stagione. Le ultime settimane turbolenti dal punto di vista societario non hanno fatto di certo bene alla squadra di Pioli, sconfitta nel surreale palcoscenico del Meazza domenica pomeriggio da un Genoa in piena lotta per non retrocedere.

È apparsa, in effetti, una squadra scarica e povera di entusiasmo e fame, fattori che l’avevano contraddistinta con l’arrivo di Pioli prima in panchina e, soprattutto, di Ibra a gennaio. Un Milan in balia di un Grifone molto organizzato e mai capace di rendersi pericolosa dalle parti avversarie.

RANGNICK POMO DELLA DISCORDIA

Il film della partita, tuttavia, ricompone per certi versi la trama spinosa e difficile degli ultimi giorni dirigenziali, che fra annunci sviolinati prima del previsto, smentite, polemiche e accuse reciproche hanno, difatti, ripiombato il Milan nel baratro del cosiddetto “nuovo anno zero”. L’annuncio dell’addio di Boban, dopo le parole al veleno contro Gazidis alla Gazzetta, sarà seguito, probabilmente, da quello di Maldini in estate.

L’ex bandiera rossonera era stata la prima, in tempi non lontani, a dire la sua sul “pomo della discordia” Ralf Rangnick, affermando la sua evidente contrarietà all’arrivo del manager tedesco sulla panchina del Diavolo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata, infine, la piccante uscita dell’altro mito rossonero, ovvero Zvone Boban, che, senza giri di parole, ha attaccato il collega sudafricano Gazidis sulla decisione di ingaggiare il nuovo allenatore senza averlo prima interpellato. Storia ormai nota, che ha lasciato gravi strascichi anche per quanto riguarda la squadra.

DISAGIO IBRA

Il caos societario ha, infatti, toccato anche le corde del leader rossonero, Zlatan Ibrahimovic, adesso titubante sulla sua permanenza al Milan la prossima stagione, causa anche i rapporti non felici con Gazidis. Lo svedese, il cui arrivo a Milano, era stato caldeggiato da Boban e Maldini, non ha vissuto con positività gli ultimi giorni, nonostante la solita ottima prestazione di domenica, l’unico a salvarsi dal naufragio rossonero.

Il destino del fuoriclasse di Malmo è, quindi, in bilico cosi come quello del Milan in generale.

Sandro Caramazza