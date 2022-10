Caos Juventus, chiesti i domiciliari ad Agnelli

Notificati i provvedimenti per il CdA e per alcuni importanti dirigenti in merito all’indagine sul falso in bilancio. Provvedimento non di poco conto nei confronti del presidente bianconero

Con una nota arrivata direttamente alla società, la procura di Torino ha chiuso le indagini in merito al caso Juventus apertosi alcuni mesi fa. Diversi e gravi i capi d’accusa nei confronti della società bianconera: falso nelle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino 16 indagati tra cui i vertici dirigenziali della Juventus, quali Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’ex dirigente Fabio Paratici e l’attuale AD Maurizio Arrivabene. La Procura avrebbe chiesto delle misure cautelari nei confronti degli accusati, tra cui gli arresti domiciliari ad Agnelli. Provvedimento poi rigettato dal GIP (Giudice Indagini Preliminari) in data 12 ottobre.

Sandro Caramazza