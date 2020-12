Caos Gasperini, dimissioni già presentate: tregua per la Champions

Il tecnico dell’Atalanta ha avuto uno scontro molto acceso con il Papu Gomez, che lo ha portato a dimettersi poco più di una settimana fa. La società nerazzurra, per ora, non ha accettato la decisione del Gasp, ma oggi possono esserci delle sorprese in merito

Missione compiuta per le prime due italiane (Lazio e Juventus) qualificatesi con merito agli ottavi di finale di Champions League. Oggi toccherà all’Inter di Conte contro lo Shakhtar Donetsk e all’Atalanta di Gasperini in casa dell’Ajax.

Gli orobici vorrebbero bissare l’impresa della scorsa stagione, che li portò addirittura fino ai quarti, dopo aver eliminato il Valencia nel turno precedente. L’ambiente bergamasco è, tuttavia, scosso dalla scabrosa vicenda che avrebbe come protagonisti Gasperini e il Papu Gomez. Scommetto che non sarà sfuggita, soprattutto ai fantacalcisti, la non convocazione dell’argentino e di Ilicic contro l’Udinese. Si pensava ad un semplice turnover, ma la verità è un’altra.

Durante l’intervallo della gara casalinga di Champions contro il Midtjylland, terminata 1 a 1, Gasperini e Gomez avrebbero avuto un’accesa discussione che sarebbe degenerata anche in uno scontro fisico. A fianco del numero 10 nerazzurro si sarebbe schierato anche Ilicic. Lo spogliatoio dell’Atalanta sembrerebbe un’autentica polveriera. Circolano indiscrezioni clamorose su delle possibili (nuove) dimissioni da parte del tecnico piemontese che potrebbero arrivare dopo la gara di Champions con l’Ajax.

Una tregua a tempo, insomma. Quello che è successo parrebbe irrecuperabile, soprattutto se venisse confermato il pugno inflitto dal Papu al proprio allenatore e l’appoggio totale della squadra al proprio capitano. Gasperini avrebbe voluto abbandonare la nave già martedì 1 dicembre, ma l’intervento di Percassi è riuscito a mettere una toppa, almeno per ora.

Sono curioso di vedere se, come sembra, Gomez scenderà in campo alle 18:55 contro l’Ajax. Se questo dovesse accadere forse, e dico forse, il famigerato pugno di cui si parla, sarà stato più un buffetto che un colpo alla Conor McGregor. Non posso credere che uno tignoso come il Gasp possa mettere da parte la sua dignità, accettando di far giocare l’argentino titolare.

Da italiano mi auguro che non ci sia un duplice addio questa sera in casa Atalanta, quello alla competizione europea più importante e quello al tecnico che ha portato i nerazzurri ai livelli delle migliori squadre del continente.

Marco Fabio Ceccatelli

