Caos Francia: Le Graet sospeso dall’incarico di Presidente della Federcalcio

Il comitato esecutivo della federazione francese ha deciso per l’allontanamento temporaneo del Presidente, al suo posto il vice Diallo

Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto il Presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet nella giornata odierna si è riunito il comitato esecutivo per prendere una decisione riguardo la sua posizione. Il Presidente aveva fatto discutere per le frasi irrispettose su Zidane trovando l’opposizione di figure fondamentali del calcio francese come Deschamps e Lloris. Il comitato esecutivo ha deciso di rimuovere temporaneamente Le Graet dal suo ruolo ed affidare l’incarico al suo vice Philippe Diallo; niente dimissione dunque per il Presidente che rimane in carica anche se al momento è sospeso.

Fonte foto: ilposticipo.it

Alessandro Fornetti