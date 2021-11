Caos Cagliari, Mazzarri rischia. Intanto fa fuori alcuni giocatori

Crisi senza fine in Sardegna con l’allenatore toscano in bilico. La rosa non è da meno e quattro giocatori sono pronti a partire

Si scrive Cagliari si legge ‘Profondo rosso’. Non c’è ne voglia il maestro Dario Argento ma la situazione dei sardi somiglia molto all’atmosfera intricata e inquietante del grande horror nostrano. Dopo 12 giornate di campionato, il Cagliari è ultimo in classifica a quota 6 punti con una sola vittoria, tre pareggi e otto sconfitte. Il successo contro la Sampdoria del 17 ottobre si è rivelato più che mai estemporaneo con la squadra di Mazzarri in continua e palese difficoltà. La posizione del tecnico toscano è al momento in bilico con la prossima gara contro il Sassuolo da considerarsi una vera e propria ultima spiaggia. Intanto, Mazzarri prepara un ribaltone in rosa con alcuni interpreti destinati a perdere il proprio posto. Tra questi: Martin Caceres, Kevin Strootman e Sebastian Walukiewicz. Sempre più con la testa lontana da Cagliari anche l’uruguaiano Nahitan Nandez.

Sandro Caramazza