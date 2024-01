Caos Barcellona, sconfitta in casa e Xavi annuncia l’addio

Tempo di lettura 1 minuto

La debacle contro il Villarreal non è l’unica notizia che agita i sonni dei sostenitori blaugrana, a fine stagione si cambia in panchina

Una partita incredibile quella tra Barcellona e Villarreal. Il risultato finale dice 5-3 per il sottomarino giallo dopo un andamento rocambolesco. Ennesima delusione di un’annata travagliata per i catalani che nel post gara devono buttare giù un altro boccone amaro. In conferenza il tecnico Xavi annuncia il suo addio al termine della stagione e quindi la separazione dal club blaugrana. Un fulmine a ciel sereno, una decisione inaspettata soprattutto dai tifosi del Barça. Adesso parte il toto nomi per la successione anche se la società vorrà mantenere il focus sugli ultimi obiettivi stagionali. Quindi dopo Klopp e quella del Liverpool un’altra panchina di lusso sarà in cerca di un padrone da qui a quest’estate.

Glauco Dusso