Caos Atalanta: cosa sta succedendo tra Gasperini e il Papu Gomez

Out nella match contro la Fiorentina, il centrocampista dovrebbe rimanere fuori dai convocati anche nella trasferta di mercoledì con la Juventus: secondo voci interne, l’argentino potrebbe addirittura lasciare la squadra a gennaio a causa dei dissidi con l’allenatore bergamasco

Tutto ha inizio nel match di Champions League fra Atalanta e Midtjylland: dopo esser finiti sotto nel punteggio durante il primo tempo, la sfuriata di Gasperini negli spogliatoi non è stata digerita da diversi giocatori, in primis dal numero 10 dei bergamaschi. Secondo alcuni insiders, il Papu sarebbe arrivato alle mani con il suo allenatore, sferrando un pugno al proprio tecnico. A quel punto lo spogliatoio sembra essersi diviso, con Josip Ilicic a prendere le difese del compagno di squadra e il tecnico a ragionare sulle possibili dimensioni.

Il Papu Gomez e Josip Ilicic

La forza dell’Atalanta in questi anni è stato l’ambiente e il clima unito che si è creato all’interno del gruppo squadra: è stato questo il vero segreto alla base dei successi ottenuti, ma improvvisamente sembra tutto a forte rischio. Secondo i media, lo spogliatoio è stato addirittura costretto a stringere un cosiddetto “patto Champions” per non distrarsi da uno degli obiettivi di stagione, ovvero il passaggio del turno. Tuttavia, dopo la sfida con l’Ajax i problemi sono rispuntati fuori da dove erano stati momentaneamente nascosti. La scelta di lasciare fuori il giocatore argentino nella partita casalinga contro la Fiorentina non ha fatto altro che confermare queste voci e, in questo senso, l’assenza di Gomez nella sfida di dopodomani con Juventus potrebbe essere la definitiva conferma: il Papu è ormai fuori squadra.

“Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi che non sono quelli dei risultati, ma di cosa fare nel futuro. Bisogna guardare avanti per essere sempre competitivi. Se ti fermi, torni indietro e non ti ripeti. Dal momento in cui lavoro per una società devo essere in sintonia” ha detto Gasperini nell’ultima conferenza stampa, aggiungendo poi: “Alla base però ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto. Io guardo il bene della squadra anche se Gomez rimane un grande giocatore. Dispiace per Ilicic che non c’entra niente“. Parole che sanno di conferma, e che allontanano sempre di più l’ex Catania dalla sua attuale squadra.

Questa invece la stories postata sul proprio profilo Instagram oggi da Gomez

Gli orobici hanno fatto dell’unità e dello spirito di squadra la propria forza sin qui e in questo senso non possono permettersi che un solo giocatore vada ad incrinare l’atmosfera del gruppo: se la società ha deciso di prendere le parti del tecnico, è bene che vada fino in fondo. Anche se rinunciare ad un giocatore del talento del Papu Gomez non sarà una scelta del tutto semplice.

Fonti foto: La Stampa, Tiscali Sport

Fabrizio Scarfò