Canta e si diverte Napoli, Spalletti ha portato calma e freschezza

I partenopei hanno raggiunto la quarta vittoria consecutiva in Serie A. I meriti del tecnico toscano sono principalmente due

Canta e danza meravigliosamente il Napoli di Luciano Spalletti, capolista dopo quattro giornate di Serie A. Il successo ad Udine è stato la dimostrazione di una grande prova di forza degli azzurri che, nonostante le fatiche del precedente giovedì europeo, hanno annichilito i bianconeri per 0-4. I partenopei hanno espresso sia gioco che personalità da vendere, dando inizialmente spazio alla squadra di Gotti per poi dominare con la rete del vantaggio firmata a metà dal duo Insigne-Osimhen. Gli altri tre gol hanno portato la firma di Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

LUCIANO RIPORTA LA CALMA

Se ci sono due elementi che Luciano Spalletti ha saputo trasmettere alla sua nuova squadra, quelli sono sicuramente la calma e la freschezza. Il Napoli targato Rino Gattuso aveva per diversi momenti dell’annata scorsa incantato il palcoscenico della A (vedi gare contro Atalanta, Roma, Milan a San Siro), ribaltandosi completamente però in altrettante partite, dimostrandosi una squadra poco sicura e nervosa (Cagliari, Verona). L’ex tecnico dell’Inter, dopo due anni sabbatici e di riflessione agreste, ha riportato a Napoli ciò che serviva ridando agli azzurri la freschezza e la rilassatezza nelle giocate che una squadra piena di talento come quella azzurra necessita.

LA SQUADRA C’È

La freschezza e la calma, citate poc’anzi, si stanno riflettendo molto bene su molti giocatori. Tra questi, ci sono sicuramente Kalidou Koulibaly che dopo un anno abbastanza sottotono come quello passato sta ritrovando il vecchio smalto di un tempo. Per lui, già due reti in campionato consecutive contro Juventus e Udinese. Spalletti vede tanto nelle capacità difensive del gigante senegalese e il forte centrale lo sta ripagando al meglio.

Altro giocatore ritrovato è Fabian Ruiz, poco appariscente con Gattuso, grande protagonista del centrocampo spallettiano in questa stagione. Lo spagnolo sembra essere ritornato quel giocatore fortissimo che si era visto durante la sua prima stagione con Ancelotti in panchina. A loro due si aggiungono ovviamente i vari Osimhen, Insigne, Politano sempre più centrali nel progetto azzurro. Nonostante si tratti ancora delle prime giornate, è lecito dire che il nuovo Napoli di Spalletti si diverte e fa divertire.

Fonte foto: Calciomercato.com

Sandro Caramazza