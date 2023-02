Cannonieri d’Europa: Haaland e Osimhen di un altro pianeta, equilibrio negli altri top campionati

Ecco l’attuale situazione nelle classifiche marcatori dei cinque maggiori tornei europei con alcune certezze e qualche outsider

Abbiamo esaminato le graduatorie per quanto riguarda i migliori cannonieri nei top campionati d’Europa sino ad oggi. In Inghilterra e Italia i giochi sembrano fatti mentre nelle altre tre leghe l’equilibrio e le sorprese non mancano.

Premier League: Erling Haaland ha fagocitato tutto e tutti. Il suo arrivo al Manchester City ha prodotto la bellezza di 26 reti. Il suo primato non equivale a quello dei citizens ma almeno a livello personale non c’è storia. Dietro di lui a 9 gol di distanza il solito Harry Kane che ha racimolato “solo” 17 marcature. A quota 14 la sorpresa Toney del Brentford e Marcus Rashford che sta battendo tutti i suoi record personali.

Serie A: per Victor Osimhen vale il discorso appena fatto per il norvegese del City. Il nigeriano è in stato di grazia e va a segno da sette gare consecutive, primo giocatore del Napoli a farlo. Venerdì contro il Sassuolo ha toccato quota 18. Non riesce a tenere il passo Lautaro Martinez arrivato a 13 con qualche giornata di stop, nonostante anche lui dopo il mondiale abbia accelerato non poco. Seguono in doppia cifra due protagonisti inaspettati: Lookman dell’Atalanta (12) e Kvaratskhelia (10), altro idolo del Diego Maradona.

Liga: se qualcuno avesse avuto dubbi sulle capacità realizzative di Robert Lewandowski in un altro campionato rimarrà deluso. Il polacco ex Bayern monopolizza la classifica anche in Spagna. Sono 15 le marcature fin qui con la maglia del Barcellona. A quattro lunghezze il pallone d’Oro Benzema e l’outsider Joselu, attaccante dell’Espanyol. Alle loro spalle quattro giocatori a 9: Aspas del Celta Vigo, Sorloth della Real Sociedad, Borja Iglesias del Betis ma soprattutto Vedat Muriqi che al Mallorca sta facendo quello che alla Lazio gli è riuscito ben poco, cioè segnare.

Bundesliga: bella la gara in Germania. Comanda Niclas Fullkrug (13 reti) del Werder Brema, attaccante tedesco che abbiamo visto segnare anche al mondiale in Qatar. A un gol di distanza Nkunku del Lipsia mentre a 11 ecco il nostro Vincenzo Grifo che non finisce mai di stupire con il suo Friburgo. Assieme a lui Marcus Thuram del Borussia M. il quale potrebbe essere protagonista della nostra serie A la prossima stagione. L’Inter lo tiene d’occhio. In doppia cifra (10) Musiala, che compirà 20 anni tra qualche giorno e nel Bayern gioca ormai come un veterano, e Kolo Muani dell’Eintracht, giocatore a cui dovrà fare attenzione il Napoli in Champions League.

Ligue 1: chiudiamo la rassegna con la Francia dove troviamo probabilmente la situazione più equilibrata con diverse soprese interessanti. Qui abbiamo dieci calciatori nel giro di 4 gol! In testa un terzetto a quota 15: il solito Mbappè, Folarin Balogun del Reims e David del Lille. A 14 una coppia: Ben Yedder del Monaco e Lacazette rigenerato dal ritorno al Lione. Un solitario Neymar a 13 e ancora un trio a 12: un altro monegasco, Embolo, Terem Moffi del Nizza e Habib Diallo dello Strasburgo. Chiude la top ten Leo Messi che con i suoi 11 palloni in rete osserva tutti da sotto. Occhio però, la pulce è sempre pronta a saltare più in alto possibile.

Glauco Dusso