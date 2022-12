Campioni del mondo a due facce in serie B: Grosso e Inzaghi top, Cannavaro e De Rossi in zona pericolo

Dopo quindici giornate i vincitori del 2006 hanno umori opposti: Frosinone e Reggina in zona promozione, sabbie mobili per Benevento e Spal

Una serie B di continui ribaltoni quella che è arrivata al turno numero 15. Come abbiamo sottolineato già nelle scorse settimane, a maggior ragione ora con la rassegna in Qatar in corso, i campioni del mondo presenti sulle panchine cadette fanno notizia. Fa ancora più notizia vedere due di questi allenatori in cima alla classifica. Nonostante il pareggio in extremis di Bolzano, infatti, il Frosinone di Fabio Grosso è ancora saldamente in testa a ben nove lunghezze dalla terza. Dietro i ciociari torna di prepotenza Pippo Inzaghi e la sua Reggina. La pesantissima vittoria di ieri a Brescia proietta i calabresi al secondo posto che vale la promozione diretta. L’altra faccia della medaglia sono Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, entrambi sconfitti ieri. In questo momento si giocherebbero il playout ma si trovano nel mucchio selvaggio della zona retrocessione. Come loro a 15 punti altre due squadre, Como e Venezia , a sole tre lunghezze dal Perugia ultimo. Situazione che andrà migliorata se non si vuole incorrere in clamorose decisioni societarie.

Glauco Dusso