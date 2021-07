Campionato Primavera, festeggia l’Empoli in finale contro l’Atalanta

I toscani sono campioni dopo una splendida cavalcata ed un’attesa durata ben 22 anni

Il Campionato Primavera quest’anno ha regalato tanto spettacolo e sorprese e da ieri ha un vincitore: l’Empoli, allenato da Antonio Buscè, ha battuto in finale l’Atalanta di Massimo Brambilla che vinceva da due anni di fila, ed ha riportato il titolo in Toscana dopo 22 anni.

La cavalcata di questi ragazzi è stata splendida e caratterizzata sempre da molte reti, con partite incerte fino all’ultimo. Sesto posto in stagione regolare e cammino nei play-off di conseguenza molto difficile da affrontare. Ai quarti di finale battono la Juventus 2-1 mentre l’Atalanta estromette la Roma con lo stesso punteggio nella parte alta del tabellone. In semifinale le due compagini danno il meglio di se stesse, i toscani fanno fuori l’Inter, seconda classificata, al 120′ con il punteggio di 3-2, mentre i bergamaschi eliminano la Sampdoria che aveva chiuso al primo posto la stagione regolare battendola per 2-1.

La finale, giocata al Ricci di Sassuolo, non ha deluso le aspettative con le due squadre che si sono date grande battaglia per tutti i novanta minuti. Alla fine a spuntarla è stato l’Empoli con il pirotecnico punteggio di 5-3 in un match che ha visto anche tre espulsioni e che è stato in bilico fino all’ultimo. Le doppiette di Ekong e Baldanzi e la rete di Asslani hanno reso vane la marcature di Sidibe, Italeng e Cortinovis ed hanno consegnato il titolo all’Empoli per la seconda volta dopo quello vinto nel 1999.

L’altro ieri si è decisa inoltre l’ultima retrocessione con lo spareggio di ritorno tra Bologna e Lazio. I felsinei, allenati da Luciano Zauri, hanno battuto 2-1 i capitolini di Alessandro Calori condannandoli all’amara retrocessione dopo l’1-1 dell’andata. A decidere l’incontro, terminato ai supplementari, è stata una rete di Rocchi. Lazio che dunque sarà l’unica big a non disputare il Campionato Primavera 1 nella prossima stagione, vista la promozione dalla serie cadetta del Napoli.

Alessandro Fornetti