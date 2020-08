Campionato Primavera: Atalanta campione d’Italia

Gli orobici vincono nuovamente dopo l’exploit dello scorso anno, grazie ad un titolo assegnato tramite un coefficiente correttivo

L’Atalanta primavera è ufficialmente campione d’Italia per la seconda volta consecutiva. Decisivo il Consiglio federale svoltosi nella giornata di ieri, che attraverso un coefficiente correttivo ha decretato gli ultimi verdetti: Atalanta vincitrice dello scudetto, mentre scendono in Primavera 2 le ultime tre, ossia Pescara, Napoli e Chievo. Gioia anche per le squadre neopromosse nella massima categoria del campionato Primavera, come Milan, Ascoli e Spal.

Quello dei piccoli orobici è il titolo numero 4 della loro storia, il secondo, appunto, di fila, dopo quello dello scorso anno raggiunto grazie alla vittoriosa finale contro i pari età dell’Inter. Il record di vittorie è comunque ancora in mano, proprio ai nerazzurri di Milano insieme al Torino, arrivati a nove titoli vinti nell’arco della loro storia. Ennesima soddisfazione, dunque, per la società guidata dal presidente Percassi, che dalla prossima settimana potrà vedere all’opera anche l’Atalanta di Gomez e Zapata nella Final Eight di Champions League.

A parte, lo scudetto raggiunto senza giocare le restanti parti post Lockdown, il successo orobico nel campionato primavera è stato fortemente meritato. La squadra di Brambilla ha chiuso la graduatoria a quota 48 punti in cascina con due partite in meno e a +3 dal Cagliari secondo e a +9 dall’Inter terza.

I numeri, infatti, sono dalla sua parte, visti i 48 gol fatti e i soli 16 subiti, che l’hanno decretata anche come miglior difesa del torneo. Senza la stella Kulusevski, decisivo nella finale dello scorso anno, la guida della squadra è stata affidata a due ragazzi, già in ottica Gasperini, ovvero Colley (12 reti) e Traore (6).

Continua, quindi, il suo grande exploit il settore giovanile orobico, ormai diventato tra i più prestigiosi in Italia e anche in Europa.

Fonte foto: Bergamonews

Sandro Caramazza