Campionato brasiliano: vince il Palmeiras, prima storica retrocessione del Santos

Arrivano i verdetti nel campionato verdeoro, clamorosa retrocessione del club che fu di Pelè e Neymar

Notte storica nel campionato brasiliano, il Palmeiras di Endrick si è laureato campione per la dodicesima volta, la seconda consecutiva. Storica anche in senso negativo però, dato che dopo 111 anni di storia è arrivata la prima retrocessione per il Santos, capace di collezionare solo 43 punti in 38 giornate. Il club dove hanno militato leggende come Pelè e Neymar paga un’annata disastrosa; nell’ultimo match contro il Fortaleza è arrivata l’ennesima sconfitta, il gol decisivo è arrivato nel finale al minuto 96.

Alessandro Fornetti