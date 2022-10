Campionato anomalo, continuano gli infortuni: Diaz e Paredes gli ultimi della lista

In una stagione condizionata dal mondiale del mese prossimo le tante partite ravvicinate stanno costando caro a diversi giocatori, la scorsa settimana Immobile, adesso ci sono altre “vittime”

Un anno particolare. Potremo derubricarlo sotto questa dicitura quello che stiamo vivendo dal punto di vista calcistico. Qatar 2022 ha cambiato le carte in tavole per la stagione dei club ma soprattutto per i calciatori. La congestione di impegni sta mettendo in ginocchio diversi elementi delle squadre di serie A. Dopo Immobile di due domeniche fa ecco i nuovi degenti. Dopo il match di venerdì sera con l’Empoli Paredes si è fermato per uno stiramento al tendine del ginocchio. Brahim Diaz dopo la superlativa prova contro il Monza è dovuto uscire anzitempo dal terreno di gioco per un problema muscolare. Fortunatamente per il milanista gli esami sono stati positivi. Per lui si tratta di una contrattura al gluteo quindi non così grave come si pensava in un primo momento. Tra i rossoneri, oltre a Diaz e Maignan, si è fermato anche Dest per un affaticamento. La speranza per i club è che l’imminenza del mondiale non porti alcuni giocatori a “risparmiarsi”, ogni weekend c’è da fare la conta dei presenti.

Glauco Dusso