Campionati europei: l’Inter riaggancia la Juve, il Barça solo al comando

Saltano le panchine della Fiorentina e del Genoa, Milan umiliato a Bergamo

Nell’ultima giornata di campionato del 2019 l’Inter torna in vetta dopo lo schiacciante 4-0 inflitto al Genoa. La Juve aveva anticipato e vinto contro la Sampdoria in vista della SuperCoppa italiana poi persa contro la Lazio la quale dovrà recuperare la gara contro il Verona il 5 febbraio.

La sonora sconfitta subita dai rossoblù costringe il presidente Preziosi a rivedere i suoi piani. Chi siederà sulla panchina al posto di Thiago Motta subentrato ad Andreazzoli? La prima scelta sempre l’ennesimo ritorno di Ballardini anche se l’ultimo posto occupato dal Grifone è una bella gatta da pelare pertanto bisognerà capire chi accetterà o meno questa situazione così critica.

Consolida il quarto posto la Roma che passeggia sulle macerie delle Fiorentina. Dopo 24 giornate tra la passata stagione e questa con sole 4 vittorie viene esonerato Montella. E’ stato un disastro il suo ritorno in viola. Iachini sembra in vantaggio sulla concorrenza ma occhio anche qui alle sorprese. I viola hanno solo 3 punti di vantaggio sulla terz’ultima, il Brescia, riacciuffato sull’uno a uno nei minuti di recupero dal Parma.

Torna a crederci la SPAL che sbanca Torino sponda granata. Gli estensi lasciano l’ultimo posto in classifica.

Per la zona Europa fa un bel passo avanti il Bologna corsaro a Lecce e riprende fiato il Napoli che proprio allo scadere ha la meglio sul Sassuolo.

Rimedia invece una cinquina il Milan contro l’Atalanta.

Secondo ko di fila per il Cagliari che esce imbattuto sul terreno dell’Udinese.

In Liga il Barça chiude l’anno in vetta dopo la goleada sull’Alaves. Perde il primato il Real Madrid che non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Athletic Bilbao. Si conferma terzo il Siviglia dopo il successo sul Mallorca (-5). Quarta piazza a -7 per l’Atletico Madrid vittorioso per due a uno a Siviglia contro il Betis.

In Premier con la gara rinviata del Liverpool fresco campione del mondo è il City a fare la voce grossa e a battere per 3-1 il Leicester.

Il Tottenham di Mourinho viene liquidato dal Chelsea.

Termina a reti bianche Everton-Arsenal sfida dei nuovi mister che siedranno quanto prima sulle rispettive panchine Ancelotti (Everton) e Arteta (Arsenal).

Nella Bundesliga il Lipsia grazie al 3-1 sull’Augsburg si laurea campione d’inverno con + 2 sul Borussia M’. e +4 sul Bayern vittorioso 2-0 sul Wolfsburg.

In Francia PSG a + 7 con una partita in meno sul Marsiglia che comunque non molla e sconfigge il Nimes 3-1. Parigini affondano 4-1 l’Amiens.

