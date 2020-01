Campionati europei: la Juve stecca con il Napoli, pari per Inter e Lazio

Il derby capitolino termina in parità, pareggite per i nerazzurri; Real Madrid solo in vetta

Il Napoli di Gattuso non voleva assolutamente inanellare la quarta sconfitta consecutiva al San Paolo e ha sfoderato una prova di orgoglio contro la capolista Juventus sconfiggendola per 2-1. Reti griffate da: Zielinsky e Inisgne per gli azzurri, CR7 per il club juventino. Le inseguitrici dei bianconeri non vanno oltre l’1-1: l’Inter con il Cagliari e la Lazio nel derby contro la Roma. Nella stracittadina i giallorossi hanno giocato meglio ma a decidere l’incontro sono stati gli errori di entrambi i portieri, soprattutto la papera del romanista Pau Lopez.

Inter a -3 e Lazio a -5, con una gara da recuperare, nei confronti della Juve.

L’Atalanta schiaccia sassi abbatte il Torino in trasferta con lo storico risultato di 0-7. Per gli orobici il quarto posto ora dista un punto ed è occupato dalla Roma.

In zona Europa League il Cagliari si fa agganciare dal Parma vittorioso sull’Udinese e dal Milan corsaro in trasferta in quel di Brescia.

In Spagna il Real Madrid conquista la vetta grazie alle vittoria di misura sul Valladolid e alla contemporanea sconfitta del Barça a Valencia (2-0).

In Germania il Lipsia inciampa sul terreno dell’Eintracht (2-0) e si vede avvicinare il Bayern in cima. I baveresi sommergono di 5 gol lo Schalke 04 e si portano a -1.

In Francia una doppietta di Neymar stende il Lilla con i parigini che sorridono con +10 sul Marsiglia bloccato sullo 0-0 nel proprio fortino dall’Angers.

Fonte foto: FantaCalcio.it

Stefano Rizzo