Campionati europei: la Juve allunga con CR7

11 successi consecutivi per la Lazio, altro pareggio per l’Inter; Setien debutta sulla panchina del Barça con una vittoria

I bomber non tradiscono le attese neanche in questo week end, infatti Cristiano Ronaldo con una doppietta stende il Parma e fa volare la Juve a +4 sull’Inter bloccata dal Lecce sull’uno a uno. Si mantiene a -6 dalla vetta ma con una gara da recuperare la Lazio trascinata dalla tripletta di Immobile nel 5-1 rifilato alla Sampdoria. Ciro raggiunge quota 23 gol inseguito in seconda posizione da CR7 che sale a 16.

La Roma in attesa della gara di stasera dell’Atalanta contro la SPAL espugna Marassi sponda rossoblu e consolida il quarto posto.

All’ultimo respiro il Milan prevale sull’Udinese per 3-2. Non conosce fine la crisi del Napoli che rimedia la quarta sconfitta su cinque partite con Gattuso in panchina. Questa volta a sorridere contro gli azzurri sono stati i viola che con Iachini si sono tolti dalla zona rossa della classifica.

In Liga si è creato un divario tra le prime della classe Barcellona e Real Madrid e le inseguitrici Atletico Madrid e Siviglia a -8. Proprio il Real sconfigge 2-1 il Siviglia. Il Barça del nuovo tecnico Setien torna al possesso palla figlio del calcio totale di Cruijff e supera di misura il Granada con rete di Messi.

In Inghilterra il Liverpool ha la meglio anche sul Manchester United (2-0) portandosi a +16 con una gara da recuperare sul City bloccato sul 2-2 dal Crystal Palace.

In Bundesliga il Bayern strapazza l’Hertha (0-4) issandosi solo al secondo posto alle spalle del Lipsia che supera l’Union Berlino 3-1. Bavaresi a -4 dalla capolista.

