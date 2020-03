Campionati europei: la A a porte chiuse ma si va verso la sospensione

La Juve batte l’Inter e ritorna in vetta, controsorpasso Barça sul Real Madrid, Liverpool vicino al titolo

Si gioca, anzi no e invece sì. La confusione regna incontrastata sulle sorti della Serie A. Il consiglio straordinario della Figc è fissato per martedì con il Presidente del Coni Malagò e il ministro dello sport Spadafora che chiedono a gran voce di fermarsi. E gli scenari? Complicati in ogni caso.

Staremo a vedere, intanto sul campo e a porte chiuse la Juve fa suo il big match contro l’Inter per due a zero ribalzando in vetta a +1 sulla Lazio e a +9 sui nerazzurri che hanno però una partita in meno.

Negli altri recuperi spiccano le vittorie delle due genovesi, la Samp contro il Verona e il Genoa corsaro contro il Milan e il successo della SPAL in quel di Parma.

In Liga controsorpasso del Barcellona ai danni del Real Madrid. I blaugrana a fatica superano la Real Sociedad mentre i blancos inciampano a Siviglia contro il Betis per 2-1. Azulgrana a +2 sugli eterni rivali.

In Inghilterra si avvicina al titolo il Liverpool, 2-1 al Bournemouth. Ai rads bastano due successi vista la sconfitta del City nel derby contro lo United (2-0).

In Germania il Bayern aumenta il vantaggio sulla seconda ora Dortmund e non più Lipsia. I bavaresi liquidano l’Augsburg per due reti a zero, il Dortmund passa in trasferta contro il Borussia M’. e il Lipsia non va oltre lo 0-0 contro il Wolfsburg. Bavaresi a +4 sui gialloneri e a +5 sul Lipsia.

In Francia causa Coronavirus rinviata Strasburgo PSG.

Fonte foto: Calcio.FanPage.it

Stefano Rizzo