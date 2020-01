Campionati europei: Juventus campione d’inverno

Decima vittoria di fila per la Lazio che deve recuperare anche una partita, Inter a -2 dai bianconeri

All’Olimpico di Roma vanno in scena due partite in due giorni per lasciare più spazio nel ritorno ai preparativi i vista dell’Europeo itinerante che toccherà anche Roma (unico precedente nel 1989).

Nel primo incontro la Lazio conquista il decimo successo di fila ringraziando il portiere del Napoli Ospina che regala goffamente la palla a Immobile (20 gol e leader cannonieri), nella stessa azione anche Di Lorenzo potrebbe fare meglio anzichè spazzare la sfera in rete. Il giorno dopo la Juve espugna l’Olimpico con un 1-2 che le consente di laurearsi campione d’inverno.

Durante la sfida si fa male il giallorosso Zaniolo, rottura del crociato ed Europeo a rischio.

A San Siro le due squadre nerazzurre Inter e Atalanta terminano in parità il big match con la compagine di Bergamo che dopo aver rimontato lo svantaggio spreca un calcio di rigore al 88esimo.

L’Inter scivola a -2 dai bianconeri e ha 4 punti di vantaggio sulla Lazio che deve però recuperare una gara.

Il Milan batte il Cagliari in trasferta e festeggia il primo gol di Ibrahimovic in questa sua seconda avventura in rossonero.

Ci sono stati 4 successi interni Torino, Udinese, Fiorentina, Sampdoria rispettivamente su Bologna, Sassuolo, SPAL, Brescia. Chiude la classifica il fanalino di coda SPAL, Brescia e Genoa appaiate occupano gli altri posti della zona retrocessione. Stasera Parma-Lecce chiude il girone di andata della Serie A che ha un nuovo Presidente di Lega: Paolo Dal Pino.

Torna in campo la Premier e continua lo strapotere del Liverpool che di misura supera il Tottenham fuori casa. Reds a +14 con una partita in meno sul Manchester City che travolge 1-6 l’Aston Villa. Il City sorpassa il Leicester battuto 1-2 dal Southampton.

In Francia spettacolare 3-3 tra PSG e Monaco, rosicchia due punti il Marsiglia con lo 0-1 sul Rennes. Parigini a +5 sull’O.M. ma con una gara in meno.

Fonte foto: FantaCalcio.it

Stefano Rizzo