Campionati europei: Juve, Real e Bayern hanno un punto in più sulle seconde

Campionati europei: Juve, Real e Bayern hanno un punto in più sulle...

In tre tornei su cinque regna l’equilibrio, in Italia la Lazio batte l’Inter e si piazza in seconda posizione

Un punto, solo un punto divide la prima dalla seconda in ben tre campionati, un equilibrio che ci regala forti emozioni in ogni giornata.

La Lazio si candida sempre più prepotentemente nel ruolo di anti-Juve. Il successo in rimonta per due a uno contro l’Inter permette ai biancocelesti di portarsi a -1 dalla Juve, che in scioltezza ha superato il Brescia per 2-0, e a +2 dai nerazzurri.

Nella corsa al quarto posto vittoria importante dell’Atalanta, sempre in rimonta, ai danni della Roma. 6 punti in più per i nerazzurri sui giallorossi che oltretutto hanno anche il vantaggio dello scontro diretto.

In coda il Lecce e il Genoa strappano il bottino pieno contro la SPAL e il Bologna alzando la quota salvezza. Si staccano pertanto il Brescia e la stessa SPAL ora rispettivamente a -7 e -8 dal quart’ultimo posto occupato dalla Sampdoria travolta per 1-5 dalla Fiorentina. I doriani hanno invece un solo punto in più rispetto ai cugini rossoblù.

In zona Europa League colpi esterni per il Parma contro il Sassuolo e il Napoli in quel di Cagliari. Stasera fari puntati su Milan-Toirno.

In Spagna il Real Madrid pareggia in casa contro il Celta Vigo, mentre il Barça rosicchia due punti portandosi a -1 grazie alla vittoria sofferta per 2-1 contro un ottimo Getafe, quarto in classifca.

Nella Bundesliga il Bayern mantiene il primato strapazzando il Colonia per 1-4. Rotondo 3-0 del Lipsia sul Werder Brema. Bavaresi a +1 sul Lipsia.

In Francia spettacolare 4-4 del PSG in casa dell’Amiens con il Marsiglia che ne approfitta andando a vincere a Lilla, 1-2. Parigini con 10 lunghezze in più rispetto al Marsiglia.

Infine nella Premier ennesimo successo per la capolista Liverpool, 0-1 contro il fanalino Norwich. Il City a -25 ospita il West Ham mercoledì.

