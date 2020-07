Campionati europei: in Italia tutto invariato in vetta; il Real Madrid vicino al titolo

Campionati europei: in Italia tutto invariato in vetta; il Real Madrid vicino...

L’Atalanta non si ferma più; in coda Sampdoria e Udinese prendono fiato e punti sul Genoa e Lecce

Il post covid potrebbe essere un trionfo per le tre squadre che vantano oltre 30 campionati vinti. Il Bayern, fresco vincitore della Bundesliga ha tagliato proprio quest’anno la soglia dei 30 titoli, la Juve e il Real Madrid sono lanciate verso la 36esima e la 34esima vittoria finale, oltretutto sappiamo quanta sudditanza psicologica arbitrale (per la Juve anche calciopoli) c’è spesso stata nei confronti di questi due club a livello nazionale, per i blancos anche a livello internazionale, pertanto non è alta la percentuale ribaltone salvo colpi di scena tipo naufragio metereoligico in Perugia-Juve del 2000 che costò lo scudetto ai bianconeri con tanto di sorpasso finale della Lazio, compagine attualmente al secondo posto.

La Juve, la Lazio e l’Inter non falliscono contro il Genoa, il Torino e il Brescia.

L’Atalanta blinda il quarto posto infliggendo un secco 2-0 al Napoli.

L’Hellas si avvicina al Milan al settimo posto, utile per i preliminari di Europa League; i gialloblù veneti hanno la meglio su quelli emiliani e Verona-Parma termina con un divertente 3-2, mentre i rossoneri all’ultimo respiro riprendono sul 2-2 la SPAL.

In coda colpi preziosi per la Sampdoria, nello scontro diretto esterno con il Lecce, 1-2 e gol tutti su rigore, e per l’Udinese corsara in quel di Roma sponda giallorossa. Il terz’ultimo posto, l’ultimo che condanna alla retrocessione, è occupato dal Lecce che sta sotto di un punto dal Genoa.

In Liga vittoria di rigore per il Real Madrid contro il Getafe, 1-0 siglato da Sergio Ramos, con il Barça fermato in casa sul 2-2 dall’Atletico Madrid, 3 rigori molto dubbi, due per gli ospiti e uno che è valso il 700esimo gol per Messi griffato con il cucchiaio.

Merengues a +4 sui blaugrana.

In Premier piccola rivincita per il Manchester City sul Liverpool: tondo 4-0. Evidentemente i reds dopo il titolo hanno staccato la spina.

