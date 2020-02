Campionati europei: in A tre squadre in un punto

L’Hellas ribalta la Juve, derby vinto dalla pazza Inter, Lazio corsara in quel di Parma

La classifica si fa sempre più entusiasmante: in un solo punto ci sono ben tre squadre. I campioni d’Italia della Juventus, con CR7 che centra il record juventino di 10 gol di fila, escono sconfitti dal Bentegodi da un grande Verona (2-1) in piena zona Europa League, rigore decisivo realizzato da Pazzini, l’Inter ribalta il Milan nella stracittadina milanese da 0-2 a 4-2, mentre la Lazio conquista di misura tre punti pesantissimi a Parma.

L’Atalanta stacca la Roma al quarto posto dopo il successo esterno per uno a due sul campo della Fiorentina e la battuta d’arresto, 2-3, dei giallorossi contro il Bologna all’Olimpico.

In coda colpi esterni pesanti per la Samp a Torino contro i granata del nuovo tecnico Longo, del Sassuolo sulla SPAL e del Lecce che espugna lo stadio del Napoli. Sorride anche l’altra sponda genovese, il Genoa, grazie all’uno a zero inflitto al Cagliari.

In Liga vittorie fuori casa sia del Real Madrid, 1-4 contro Osasuna, che del Barça, 2-3 a Siviglia contro il Betis. Blancos in vetta con +3 sugli eterni rivali.

In Germania termina senza reti il big match Bayern-Lipsia con i bavaresi che mantengono il primato con un punto in più proprio sul Lipsia.

Nella Ligue 1 troppo PSG per il Lione: 4-2. Parigini a +12 sul Marsiglia vittorioso per 1-0 contro il Tolosa.

Fonte foto: Quotidiano.net

Stefano Rizzo