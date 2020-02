Campionati europei: in A quattro gare rinviate per l’emergenza Coronavirus

Le partite in questione verranno recuperate a data da destinarsi. C’è la possibilità di dispuatare la prossima giornata a porte chiuse

Quattro partite in programma nell’ultima giornata di campionato della massima serie italiana sono state rinviate causa allarma Coronavirus. Non sarà semplice ora incastrare questi recuperi in un calendario già estremamente fitto di impegni.

Passando al campo la Juventus mantiene il punto di vantaggio sulla sorprendente Lazio. I bianconeri espugnano il campo della SPAL grazie all’uno a due in cui Cristiano Ronaldo è andato a segno per la undicesima giornata consecutiva eguagliando il record di Batistuta e Quagliarella.

I biancocelesti ottengono tre punti in una partita complicata a Genova contro i rossoblu che non si sono mai dati per vinti.

In zona Europa successi per la Roma, tondo 4-0 ai danni del Lecce, e per il Napoli in trasferta a Brescia.

In Liga sorpasso in vetta del Barça sul Real Madrid nella settimana che precede el Clasico. I blaugrana, poker di Messi, liquidano 5-0 l’Eibar, tonfo del Real a Valencia contro il Levante.

In Premier il City ha la meglio sul Leicester fuori casa. Stasera in campo il Liverpool contro il West Ham.

In Germania il Bayern mantiene il primato, un punto in più sul Lipsia.

Sofferto 3-2 dei bavaresi sul Paderborn, pokerissimo del Lipsia fuori dalle mura amiche contro lo Schalke 04.

Nella Ligue1 il distacco tra il PSG e l’inseguitrice Marsiglia si fa sempre più consistente, 13 punti. I parigini dopo il 4-4 dello scorso turno ottengono un 4-3 nei confronti del Bordeaux. Stop interno per l’O.M., 1-3 subìto dal Nantes.

Fonte foto: PapaBoys.org

Stefano Rizzo