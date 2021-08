Campionati esteri: chi sono le favorite per la vittoria del titolo

In Inghilterra e Spagna regna l’equilibrio, in Germania e Francia invece il dominio di Bayern Monaco e Psg sembra scontato, ma occhio alle sorprese

La scorsa stagione di calcio europeo per club è stata piena di sorprese, due su tutte la vittoria del titolo da parte di Atletico Madrid e soprattutto del Lille, che ha messo alle proprie spalle una big come il Paris Saint-Germain. Quest’anno la storia sembra diversa, ma nelle principali leghe del continente guai a dare per scontato l’esito del campionato, una competizione lunga mesi e ricca di variabili imprevedibili. Vediamo allora quali sono le principali favorite in Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

In Premier la squadra da battere resta il Manchester City di Guardiola, che ha perso Aguero e non ha acquistato punte (per ora), ma possiede tuttora la rosa migliore, rinforzata dall’acquisto più costoso dell’estate, il centrocampista Grealish, 117 milioni all’ Aston Villa, ed ha vinto 3 degli ultimi 4 campionati. La principale sfidante dei Citizens è il Chelsea, che ha confermato in blocco la squadra campione d’Europa (battuto proprio il City in finale) ed ora ha un Lukaku, punta arrivata dall’ Inter, in più per tentare l’assalto al campionato. Seguono nell’ordine Liverpool, Tottenham, del neo mister Espirito Santo, e Manchester United forte dei neo acquisti il difensore Varane e il centrocampista Sancho. I Reds provano a ripartire dopo un’annata deludente, mentre gli Spurs ed i Red Devils puntano primariamente alla qualificazione in Champions League (il titolo sarebbe un’impresa). Molto più staccata l’Arsenal, che da un paio d’anni ha perso il treno delle grandi. Occhio invece alle ormai solite outsider Leicester e West Ham.

In Spagna si contenderanno il titolo sempre le solite tre, ma tra Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid non c’è una vera favorita. I blaugrana hanno perso Messi e preso gli attaccanti Aguero e Depay, i Blancos hanno salutato in difesa Ramos e Varane inserendo Alaba dal Bayern, mentre i Colchoneros hanno mantenuto gran parte dei giocatori campioni della scorsa Liga, con in più il centrocampoista de Paul, proveniente dall’ Udinese, e l’attaccante brasiliano, medaglia d’oro a Tokyo 2020, Cunha, quindi partono leggermente più avanti dei rivali, le cui rose però non sono da meno. Quello spagnolo si preannuncia come il campionato potenzialmente più equilibrato d’Europa (occhio anche al Siviglia). La lotta per il titolo sarà serrata dalla prima all’ultima giornata.

In Bundes e Ligue 1 invece il primo posto sembra già assegnato. Il Bayern Monaco vuole il decimo titolo consecutivo ed ha tutte le carte in regola per ottenerlo. Sulla panchina dei bavaresi c’è un nuovo allenatore (Nagelsmann), ma la rosa resta nettamente superiore a quella delle principali avversarie: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia, che invece puntano in primis all’accesso in Champions. Il Psg dal canto suo ha fatto un calciomercato stellare (presi il portiere Donnarumma, i difensori Hakimi e Ramos, il centrocampista Wijnaldum ma soprattutto il fantasista Leo Messi) ed ha semplicemente troppa qualità in più delle altre squadre, anche lo scorso anno però si diceva la stessa cosa, poi il titolo lo vinse il Lille. Come sempre il giudice finale sarà il campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.sky.it)