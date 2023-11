Camarda il sogno si avvera: è lui il più giovane giocatore della storia in serie A

Tempo di lettura 1 minuto

Sabato sera a San Siro il classe 2008 ha fatto il suo debutto con la maglia rossonera, un momento storico per il campionato italiano

Tanta emozione, i tifosi che gridano il tuo nome. Non ci credeva nemmeno lui, Francesco Camarda, quando al minuto 83 di Milan-Fiorentina ha fatto il suo esordio in serie A. Stefano Pioli con la coperta cortissima in fatto di punte ha deciso di affidarsi al giovanissimo giocatore della primavera milanista. Camarda diventa il più giovane giocatore di sempre a calcare i campi della massima serie. 15 anni e 260 giorni, battuto per 14 giorni il record di Wisdom Amey che esordì nel 2021 con la maglia del Bologna. Di certo il giovane attaccante rossonero non si vuole fermare qui. La sua prima partita, confortata anche dalla vittoria finale, potrebbe già vederne altre nelle prossime occasioni viste le prove poco convincenti di Luka Jovic e i continui infortuni nel reparto offensivo del Milan. La sua carriera fra i “grandi” è appena cominciata.

Glauco Dusso