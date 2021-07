Calendario Serie A – Inizio soft, il primo derby sarà quello capitolino

Messa da parte solo per un attimo l’euforia per il trionfo meritatissimo dell’Italia ad Euro 2020, nella giornata di oggi si pone la prima pietra della stagione 2021-2022. Alle ore 18:30 verranno stilati i calendari della prossima Serie A. Novità: i turni dell’andata non coincidono con il ritorno

Il campionato più bello del mondo partirà ufficialmente il 22 agosto, per terminare il 22 maggio 2022. Saranno previsti 5 turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Ci saranno anche 5 soste per la Nazionale: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo. Le festività natalizie partiranno dal 23 dicembre fino al 5 gennaio.

Nel frattempo i tifosi possono accogliere i primi colpi di un certo spessore in Serie A. La Lazio riabbraccia Felipe Anderson, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi biancocelesti fino a 3 anni fa. Il fantasista brasiliano è tornato “in famiglia” dopo un periodo non felice dal punto di vista tecnico, fra West Ham e Porto. Sull’altra sponda del Tevere anche è arrivato un colpo importante. La Roma ha pagato 11,5 milioni di euro più bonus al Wolverhampton per portare Rui Patricio alla corte di Mourinho. Il portiere portoghese andrà a sostituire Pau Lopez, ceduto al Marsiglia. I sogni di tante squadre di Serie A si sono infranti con l’ufficialità di Rodrigo de Paul all’Atletico Madrid. I Colchoneros si sono assicurati il campione argentino per 35 milioni più 5 di bonus. Da segnalare anche la chiusura da parte del Milan dell’operazione Olivier Giroud con il Chelsea. Un milione subito e uno di bonus per i Blues. Il francese sarà ufficializzato entro la fine di questa settimana.

CALENDARIO SERIE A 2020/2021

La Serie A apre il sipario con una giornata “soft”. Fra i pochi spunti interessanti, la sfida fra Empoli e Lazio in cui Sarri incontrerà il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Di Francesco, neo tecnico del Verona, ritrova il “suo” Sassuolo. Sulla carta la sfida più interessante sembrerebbe essere quella fra Roma e Fiorentina, due squadre che suscitano la curiosità degli addetti ai lavori, soprattutto per le nuove guide tecniche. Da una parte José Mourinho, che vorrà tornare a far parlare di sé non solo per gli esoneri e dall’altra Vincenzo Italiano, fra i più osannati allenatori della scorsa stagione in virtù del gioco espresso dal neo promosso Spezia.

Andiamo brevemente a vedere quando ci saranno i primi big match e soprattutto i vari derby, che sanno sempre infiammare i tifosi. Si spera che i supporter italiani possano tornare a godersi le partite delle proprie squadre del cuore dallo stadio. Filtra ottimismo su questo punto.

La prima giornata interessante è la terza (12 settembre 2021), che prevede contemporaneamente la sfida fra Milan e Lazio e quella fra Napoli e Juventus. Quattro big che aspirano, come minimo, a piazzarsi fra le prime 4. Diavolo e Vecchia Signora si sfideranno alla quarta giornata (19 settembre 2021) all’Allianz Stadium. Lazio- Roma e Inter Atalanta infiammeranno il sesto turno (26 settembre 2021).

Tutte le date dei derby:

6ª giornata (26 settembre 2021)

Lazio-Roma

7ª giornata (3 ottobre 2021)

Torino-Juventus

12ª giornata (7 novembre 2021)

Milan-Inter

17ª giornata (12 dicembre 2021)

Genoa-Sampdoria

24ª giornata (6 febbraio 2021)

Inter-Milan

26ª giornata (20 febbraio 2022)

Juventus-Torino

30ª giornata (20 marzo 2022)

Roma-Lazio

35ª giornata (1 maggio 2022)

Sampdoria-Genoa

Che tipo di calendario è? Mi affido al sempre saggio Max Allegri, tornato ad allenare dopo uno stop di due anni: “Tanto prima o poi dobbiamo affrontarle tutte”. Questa è la mentalità del vincente e che qualsiasi squadra di rango dovrebbe avere. Poi è normale che quando certe gerarchie cominceranno a delinearsi, allora si potrànno fare dei ragionamenti più approfonditi sul calendario. L’augurio è che le italiane debbano gestire più impegni possibili, vorrà dire che avranno compiuto un cammino trionfale in Europa.

FOTO: Stadiosport.it; skysport.it

Marco Fabio Ceccatelli