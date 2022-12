Calciomercato: ufficiale il passaggio di Ochoa alla Salernitana

Il portiere del Messico, dopo un altro grande mondiale, giocherà in Serie A per i prossimi sei mesi con la maglia dei campani

Uno degli uomini simbolo delle ultime edizioni dei mondiali giocherà nel campionato italiano a partire dal prossimo anno. Guillermo Ochoa,infatti, è una creatura mitologica per tutti gli appassionati di calcio: scompare dai radar per quattro anni per poi riapparire ad ogni mondiale come portiere titolare del Messico, sfoderando prestazioni incredibili. È successo anche in Qatar, dove l’estremo difensore sudamericano ha parato anche un rigore a Robert Lewandowski, guadagnandosi la fiducia della Salernitana, che ha deciso di acquistarlo per i prossimi sei mesi per sostituire l’infortunato Sepe. Il contratto di Ochoa con il suo club attuale, il CF America, scade il 31 dicembre 2022, quello con il club campano invece durerà sei mesi, fino a fine giugno 2023. Il portiere messicano sarà presentato ufficialmente nella giornata di domani.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)