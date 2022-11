Calciomercato tra passato, presente e futuro

Il mercato del calcio non si ferma mai e costantemente, seppur sottotraccia, si intessono dialoghi e trattative dirette o indirette

In ogni momento dell’anno si scrive di calciomercato ed il pensiero comune è che sia inopportuno e destabilizzante per i calciatori di cui si parla. Probabilmente bisognerebbe invece contemplare il fatto che, necessariamente, il calciomercato non si ferma davvero mai. Alcune trattative partono da lontano e si prolungano, a volte, per l’intera stagione per vedere quindi la luce nelle settimane di calciomercato effettivo. Riportiamo di alcune situazioni in essere di cui si parla poco o nulla e che hanno invece molte possibilità di concretizzarsi la prossima estate. Jude Bellingham è ricercatissimo da alcune squadre della Premier League, Liverpool su tutte. Il giovanissimo talento inglese ha già valutazioni stratosferiche (90mln di euro) e questo significa che il Borussia Dortmund farà un nuovo super incasso dopo la cessione del norvegese Erling Haaland. Cogliamo l’occasione per sottolineare come la società tedesca sappia davvero fare mercato in entrata e, conseguentemente, anche in uscita. Torniamo a Bellingham, i bene informati sanno che il ragazzo non ha una clausola rescissoria e che la sua volontà è quella di tornare in Inghilterra. Si parla di lui come di un bravo ragazzo, con l’atteggiamento giusto e con qualità tecniche davvero importanti. Veniamo ora ad un vecchietto con il vizio del goal, Harry Kane che sembra essere un vero e proprio obiettivo di mercato del Bayern Monaco per il 2023. I bavaresi hanno sempre giocato con un vero numero 9 e ci sono buone probabilità che questa tradizione voglia essere riportata in vita già dalla prossima stagione. Quest’anno ci sono giocatori molto forti in attacco, ma il 9 manca e l’uragano inglese è in cima alla lista dei desideri della società tedesca, anche in questo caso ci sono già stati contatti diretti tra i rappresentanti del Bayern e l’agente di Kane che è suo fratello Charlie.

Harry Kane

Abbiamo voluto dare un piccolo spunto su cosa potrebbe avvenire nel prossimo futuro, ma vediamo ora cosa “non” è accaduto nell’ultima sessione di mercato, anche in questo caso ci sono indiscrezioni diffuse sin troppo ampiamente, accompagnate da notizie di cui invece si è approfondito poco. Il Chelsea ha concretamente avanzato un’offerta al Milan per Rafael Leao, ma l’offerta di 70 milioni di euro sarebbe arrivata negli ultimissimi giorni di mercato e quindi non considerata assolutamente, anche per questioni contingenti non essendoci i tempi per poter rimpiazzare degnamente il fortissimo portoghese. Qualcosa di cui si è parlato ampiamente e che davvero tutti si aspettavano era il passaggio di Kylian Mbappè dal PSG al Real Madrid. C’era un accordo verbale e a Madrid si parlava addirittura della sua presentazione mentre a Parigi del suo addio, ma alla fine non è accaduto.

Erling Haaland e Robert Lewandowski

Un’indiscrezione, una chicca che vogliamo dare ai nostri lettori riguarda due super campioni e parliamo di Erling Haaland e Robert Lewandowski, vediamo come si sono incrociati i destini dei due. Il Bayern Monaco avrebbe tentato per più di un anno di arrivare al colosso norvegese e questo avrebbe indispettito non poco il goleador polacco, il quale avrebbe deciso, proprio per questo motivo, di lasciare il Bayern. Purtroppo per la società bavarese, il primo non è arrivato ed il secondo ha comunque deciso di andarsene. Questa indiscrezione conferma la teoria per la quale il club bavarese voglia riavere un vero numero 9 nei suoi ranghi.

Fonti foto: forzaparma.it; it.wikipedia.org; fr.de

Luigi A. Cerbara