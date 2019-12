Calciomercato: Tante sorprese a gennaio

Potrebbere esserci l’affare… anche a costo zero

Come prassi, il calciomercato “di riparazione” aprirà i battenti il 2 gennaio fino al 31. Anche questa volta, il teatro delle trattavie è l’Hotel Melià di Milano dove i club di Serie A e Serie B hanno la possibilità di rafforzare le proprie rose o liberarsi dei calciatori che non rientrano nei piani dei mister.

E come ogni calciomercato che si rispetti, ci sono nomi altisonanti che potrebbero arrivare (o tornare) in Italia. Il nome più gettonato è quello di Zlatan Ibrahimovic, accostato a molte società di Serie A come per esempio Milan (grande ritorno) o il Bologna, visti anche i buoni rapporti tra lo svedese e Mihajlovic. Altri nomi che sono usciti dagli exit-poll del calciomercato sono quelli dei blaugrana Vidal e Rakitic. Il primo, sogno di Conte che già a giugno ha provato a portarlo alla Pinetina, mentre il secondo potrebbe essere accostato alla Juventus.

E’ bene monitorare altri nomi per un mercato che, potrebbe portare in Italia altri Top-player.



ZLATAN IBRAHIMOVIC: già parlato del 38enne (ormai) ex del Los Angeles Galaxy che ha già messo a segno ben 148 gol in Italia con le maglie di Juventus, Inter e Milan. Proprio lui, sul suo profilo social ha spiegato “la storia continua” puntando anche sul rapporto con Sinisa Mihajlovic.

TAISON: già il Milan si è messo sulle sue tracce a giugno ma l’affare sfumò vista l’eccessiva clausola rescissoria di 30 milioni imposta dallo Shakhar. A distanza di pochi mesi, il suo nome è comparso sul taccuino di molti DS visto che, complice anche gli insulti razzisti ricevuti, l’ala brasiliana vorrebbe lasciare l’Ucraina nonostante la scadenza del 2021.

MUAMER TANKOVIC: monitorato dal Genoa, visto anche l’infortunio di Kouamé, lo svedese di origini bosniache tanto piace a Thiago Motta. Esterno offensivo con 28 gol in 14 gare con l’Hammarby e nome molto vicino al Genoa; trattativa di 2 milioni di euro in fase di chiusura.

HATEM BEN HARFA: sempre il Genoa ha puntato gli occhi sullo svincolato classe ’87; già accostato ai rossoblu ma non gradito da Andreazzoli quando sedeva nella panchina del grifone. Ora il Genoa sta valutando se concludere l’affare.

ALESSANDRO FLORENZI: da senatore giallorosso a relegato in panchina, nonostante le ottime prestazioni in nazionale: piace alla Fiorentina dove troverebbe Montella che lo fece esordire in Serie A e farebbe tridente con Chiesa e Ribery; ma il romano chiede garanzie da Trigoria.

MARIO MANDZUKIC: Fuori dagli schemi di Sarri, il croato sembrerebbe vicino allo United ma non disdegna i petroldollari del Qatar. Già con le valigie pronte a giugno ma l’affare è sfumato all’ultimo.

EMRE CAN: Escluso dalla lista Champions della Juve nonostante venga impiegato con (quasi) regolarità da Sarri. Prematuro conoscere il suo futuro, che non vuole rischiare l’assenza al prossimo europeo: acquistato a costo zero nel 2018, si potrebbe rivelare una buona plusvalenza.

FRANK KESSIE’: Partito bene nella prima fase del campionato, e poi continua regressione (ultima la prestazione contro il Sassuolo); è il nome più indiziato nel mercato dei rosso-neri; pagato 28 milioni di euro dall’Atalanta, il suo trasferimento porterebbe denaro da investire nella seconda metà della stagione in casa Milan.

FABIO BORINI: sempre in casa Milan, solo 70 minuti per lui; Giampaolo lo considerava titolare in avvio di campionato, fino a quando un problema muscolare l’ha tenuto fermo ai box. Insieme a Kessié è il nome più papabile in uscita che potrebbe portarlo fuori Milano già a gennaio.

RICARDO RODRIGUEZ: Scavalcato da un buon Theo Hernandez, da titolare a oggetto misterioso della rosa di Pioli con tanto di contestazione dei tifosi; la sua cessione porterebbe, come nel caso di Kessié, linfa vitale nelle casse di Milanello.

DRIES MERTENS: nel momento più buio del Napoli targato De Laurentiis, lui spera di rimanere all’ombra del Vesuvio con contratto in scadenza a giugno 2020. Il belga preferisce rimanere a Napoli nonostante le offerte che stanno arrivando alla società partenopea. Lui aspetta segnali dalla società ma potrebbe lasciare Napoli già a gennaio; ora vediamo se rientra nei piani di Gattuso.

JOSE’ CALLEJON: come il suo compagno di squadra Mertens (anche lui contratto in scadenza a giugno 2020), non si escludono novità nei confronti dello spagnolo ipotizzando un affare last-minute per fare cassa.

IVAN RAKITIC: già anticipato in precedenza. Accostato all’Atletico ma piace tanto alla Juventus (vista anche l’eventuale partenza di Emre Can). Prezzo del cartellino di 40 milioni. Anche l’Inter si è inserita nella trattativa, complici anche i buoni rapporti con la dirigenza catalana. Difficile, in questo caso, il closing a gennaio; l’affare potrebbe annullarsi visto l’interessamento di un giocatore che tanto piace a Conte, vale a dire Arturo Vidal

fonte foto: calcioefinanza.it

Gabriele D’Acuti