Calciomercato, si muovono Juventus, Inter e Roma. Il Milan aspetta le uscite

Battute finali della sessione invernale, che vede protagoniste le prime della classifica, Lazio esclusa. Si muovono anche Napoli e Fiorentina

La sessione di calciomercato di gennaio, ribattezzata dagli addetti o forse i più pessimisti “riparatoria”, sta per concludersi. Il 31 di questo mese direttori tecnici ed esperti delle manovre in entrata ed uscita delle squadre porranno la parola fine alle operazioni di acquisto o vendita e si daranno appuntamento a fine campionato.

Vediamo adesso le squadre più attive. Iniziamo con la Juventus che continua a corteggiare Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero che non sta avendo vita facile per quello che riguarda il rinnovo di contratto. Mino Raiola vorrebbe portarlo in un club vincente, che gli possa garantire successo e trofei.

L’Inter si appresta ad abbracciare Christian Eriksen, talentuoso centrocampista danese che a quanto sembra, o perlomeno da ciò che si sente circolare all’interno dell’ambiente nerazzurro, andrebbe ad oscurare il giovane Sensi, che ha trovato nel Barcellona una corteggiatrice interessata alle sue prestazioni qualora il giocatore decidesse di cambiare aria. La Lazio di Inzaghi, invece sembra la meno attiva sul mercato per una questione politica interna. L’unico movimento pare essere un sostituto di Immobile e Caicedo, ed essendo in stand by la trattativa per Andrea Paloschi si sta facendo sempre più viva la pista che porterebbe ad Alessandro Matri, attaccante del Brescia. L’allenatore della Roma Paulo Fonseca aveva nei giorni scorsi espresso il desiderio di vedere due rinforzi nello spogliatoio entro la fine della sessione invernale di mercato. Notizia delle ultime ora sarebbe quella che vede la squadra giallorossa tornare alla ribalta per l’attaccante polacco Piatek del Milan, che potrebbe arrivare in prestito. In uscita Under ha riscosso l’interesse dell’Everton di Ancelotti, pronto ad offrire ben 34 milioni di sterline. L’Atalanta registra soltanto un movimento in uscita: dopo 12 anni il difensore toscano Andrea Masiello è ad un passo dal rivestire la maglia del Genoa. L’esclusione di Gasperini dalla partita, vinta per 0-7 contro il Torino è un segno evidente di come il suo tempo in nerazzurro sia finito.

In attesa dell’arrivo di Pjaca dalla Juventus, il Cagliari sta provando a chiudere in queste ore per il giovane Martin Satriano, attaccante classe 2001 del Nacional di Montevideo, l’ex squadra di Christian Oliva. Tre i big in uscita per il Milan, Piatek, Suso e Paquetà, quest’ultimo al centro di un’interessante trattativa di scambio con Bernardeschi della juventus. Il fine ultimo è quello di monetizzare e reinvestire in Florentino Luis, talento del ’99 del Benfica su cui Boban e Maldini hanno messo gli occhi da tempo. Matteo Politano è un giocatore del Napoli. L’ex, a questo punto, centrocampista dell’Inter, questa mattina sosterrà le visite mediche, per poi aggregarsi al gruppo di Gattuso, fresco vincitore del big match di ieri sera contro la Juventus. Nuovo nome a centrocampo per la Fiorentina allenata da Beppe Iachini, si tratta dell’ex eclettico trequartista del Palermo Franco Vasquez. Il giocatore ha un contratto fino al 2021 con il Siviglia e la sua valutazione è di 10 milioni di euro.

Fonte della foto: gianlucablumetti.it

Cesare D’Agostino