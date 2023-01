Calciomercato Serie A, il Marsiglia si inserisce per Ilic

Il centrocampista del Verona era seguito da tempo dal Torino ma i francesi sono in vantaggio grazie all’accordo trovato con i gialloblù

Il Marsiglia, squadra che già in passato ha prelevato dalla Serie A, sembra essere vicino a realizzare un altro colpo ‘italiano’. Il giocatore in questione è Ivan Ilic, centrocampista classe ’01 dell’Hellas Verona, con cui manca però l’accordo. Al momento i francesi hanno l’accordo con il club italiano per un acquisto a titolo definitivo per 15.5 milioni più bonus ma non con Ilic, che avrebbe preso tempo per valutare le altre offerte, tra cui quella del Torino. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, Ilic rimarrebbe a Verona in prestito fino a giugno.

Nel mentre, proprio perché in Francia guardano spesso in Serie A per acquistare giocatori, Ionut Radu, portiere dell’Inter in prestito alla Cremonese, si trasferirà molto probabilmente con la stessa formula all’Auxerre.

Davide Farina