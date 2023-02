Calciomercato: salta il trasferimento di Verdi, la Salernitana propone ricorso

La cessione del trequartista del Verona non è andata a buon fine per colpa di un problema tecnico, ora il club campano attende la risposta della Lega di Serie A

Sono stati minuti concitati quelli finali della sessione invernale di calciomercato. Diversi affari chiusi in extremis in Serie A, ma anche una cessione saltata per colpa di un problema tecnico al portale dedicato al deposito dei contratti dei calciatori. E’ il caso di Simone Verdi, trequartista del Verona, che sarebbe dovuto passare alla Salernitana in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. I due club avevano trovato l’intesa ed il giocatore era pronto al trasferimento, che però non è avvenuto. Ora il club campano ha intenzione di proporre ricorso e nel frattempo ha inviato una pec alla Lega di Serie A. La risposta è attesa a stretto giro.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)