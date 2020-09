Calciomercato, Roma: Florenzi passa al Psg, Smalling è sempre più vicino

Il terzino romano andrà in prestito ai parigini, nel frattempo i giallorossi trattano per riavere il centrale inglese

Sono giorni frenetici per il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Mentre Edin Dzeko è ancora in bilico tra partire e rimanere, alcuni giocatori importanti lasciano la squadra e la Roma cerca la contromossa migliore per sostituirli.

Dopo l’addio di Kolarov, acquistato dall’Inter, è notizia di oggi il passaggio di Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain. Al contrario del giocatore serbo però, Florenzi non è stato ceduto a titolo definitivo: prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra su cui parigini e capitolini devono trovare ancora un’intesa. In ogni caso, il terzino romano nei prossimi giorni volerà a Parigi per indossare la sua nuova maglia. Stallo invece per Fazio, che doveva approdare al Cagliari, ma ora con l’arrivo quasi certo di Godin in Sardegna il centrale argentino sta vedendo sfumare la cessione.

Per quanto riguarda il mercato in entrata infine la Roma pressa forte il Manchester United per rinnovare il prestito di Chris Smalling. Il difensore inglese non si è allenato con i compagni in questi ultimi giorni e stando alle indiscrezioni che arrivano da oltre manica ciò sarebbe dovuto all’accordo, sempre più vicino, che giallorossi e Red Devils stanno per raggiungere: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)