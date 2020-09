Calciomercato, Roma: Dzeko non ha ancora deciso, Fred e Belotti alla finestra

L’attaccante giallorosso alla vigilia di Italia-Bosnia ha parlato del suo futuro, ma senza dare certezze

La trattativa che da settimane tiene in scacco il calciomercato della Roma continua a non sbloccarsi: Edin Dzeko non sa ancora se lascerà il club giallorosso oppure no, se andrà alla Juventus, all’Inter o resterà all’ombra del Colosseo, e ai media non fa sapere nulla.

Il centravanti bosniaco infatti non ha detto una parola sul suo futuro durante la conferenza stampa pre Italia–Bosnia, match di Nations League che si giocherà domani sera a Firenze, poi intervistato dalla Rai ha risposto in maniera piuttosto vaga: “Il mio addio alla Roma? Se ne parla ogni anno… non è il momento di parlare di mercato. Posso dire che ho 34 anni, sto bene e ne sono orgoglioso”. In ogni caso, Edin resta vicino alla Juventus, che se non dovesse arrivare a Suarez è pronta a piombare sull’attaccante giallorosso. L’Inter resta alla finestra, mentre aspetta che anche Lautaro Martinez decida se andarsene oppure no.

Nel frattempo la Roma si muove anche in entrata. Nelle scorse settimane si erano fatti i nomi di Belotti e Milik, proprio in vista di una possibile cessione di Dzeko, ma in attesa che queste trattative si sblocchino il club capitolino prova a rafforzare anche il centrocampo. Il nome caldo di questi giorni è Fred, mediano del Manchester United, già allenato da Fonseca ai tempi dello Shakthar Donetsk. La Roma spinge per il prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato per il prossimo anno a 25 milioni di euro e vuole includere nella trattativa anche Smalling. Segnali di apertura da parte dei Red Devils, ma ancora nessuna risposta ufficiale.

Luca Missori

