Calciomercato, Roma: Dzeko conteso da Juve e Inter, Friedkin punta Belotti

Giorni decisivi per il futuro del centravanti bosniaco, per rimpiazzarlo è pronto il Gallo

La nuova gestione Friedkin rischia di aprirsi subito con un forte scossone per i tifosi della Roma: Edin Dzeko infatti interessa sia alla Juventus che all’Inter e potrebbe decidere di lasciare il club giallorosso dopo sei anni dal suo arrivo nella Capitale. Andiamo nei dettagli della trattativa.

Tra domani e dopodomani l’attaccante bosniaco incontrerà i vertici della Roma per capire i programmi della società dopo il cambio di proprietà e decidere meglio sul suo futuro. Dzeko infatti è nel mirino di due big del nostro campionato: Juventus e Inter. I bianconeri lo vogliono per rimpiazzare il partente Higuain, i nerazzurri invece per far fronte ad un eventuale cessione di Lautaro Martinez. Per ora, la squadra di Conte sembra in pole position, ma gli equilibri mutano velocemente. In ogni caso, la società valuta Edin 15 milioni di euro ed è disposta ad accettare anche contropartite tecniche per lasciarlo partire.

Nel frattempo la Roma pensa ad un sostituto. Mentre rimangono calde le piste Milik e Piatek, magari scambiando un Under ormai ai margini della rosa, spunta una nuova ipotesi in caso di partenza di Dzeko: Andrea Belotti. Stando alle ultime indiscrezioni, i giallorossi starebbero per presentare un’offerta ai granata che prevede Schick (di ritorno dal prestito al Lispia) più una quantità di soldi ancora da definire. Si attende la risposta di Urbano Cairo nei prossimi giorni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)