Calciomercato, Roma: derby con la Lazio per Muriqi, Juve in pressing su Dzeko

In attesa di Milik, i giallorossi provano a strappare ai cugini l’attaccante del Fenerbahce e puntano Torreira

La scorsa settimana c’è stato il closing ufficiale per il passaggio della proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. La vendita, concretizzatasi per 591 milioni di euro, segna l’inizio di nuova fase per il club capitolino, che si appresta ad iniziare l’ennesimo anno 0 con più dubbi che certezze.

Sul fronte mercato i capitolini sono molto attivi, sia in entrata che in uscita. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse della Roma sia per Muriqi che per Torreira. L’attaccante del Fenerbahce interessa anche alla Lazio, che è ancora in vantaggio nelle trattative, mentre per il mediano dell’Arsenal c’è da superare la concorrenza del Torino e da soddisfare le richieste dei Gunners, che vogliono 25-30 milioni di euro. Nei prossimi giorni degli emissari giallorossi si incontreranno con i dirigenti del Fenerbahce e presenteranno come offerta per Muriqi un contratto della durata di cinque anni. Per Torreira invece la trattativa è ancora nella fase iniziale, ma il centrocampista uruguaiano, ormai ai margini della rosa dell’Arsenal, ha espresso il desiderio di ritornare in Italia.

In uscita c’è da registrare l’interesse della Juventus per ben tre giocatori giallorossi: Florenzi, Kluivert ed Edin Dzeko. Per i primi due il club bianconero vorrebbe offrire in cambio Rugani, più un conguaglio di natura economica, mentre per il centravanti bosniaco ancora non è stata formalizzata nessuna offerta ufficiale. L’agente Silvano Martina però è stato enigmatico sul futuro di Edin e nella giornata di ieri ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia: “Edin alla Juventus? Per ora resta alla Roma, poi si vedrà”. Il futuro del bomber giallorosso resta incerto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)