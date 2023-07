Calciomercato: Mount è del Manchester United, il Nizza sceglie Francesco Farioli

Tempo di lettura meno di un minuto

Il traquartista dal Chelsea passa ai Red Devils per 64 milioni di euro più bonus, il club francese punta sul giovane tecnico italiano

Continuano le operazioni di mercato in Premier League: l’ultima in ordine cronologico è quella che ha portato Mason Mount dal Chelsea al Manchester United per 64 milioni di euro più 6 di bonus. Per il giocatore, contratto fino al 30 giugno 2028. Il Nizza ha optato per l’italiano Francesco Farioli: 34 anni, laureato in filosofia ed ex tecnico dei portieri del Sassuolo. Ha allenato in Turchia il Karagumruk e poi l’Alanyaspor.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysports.com)