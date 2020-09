Calciomercato, Manchester City: si tenta il tutto per tutto per Messi

I Citizens pronti ad un’offerta monstre per mettere le mani sul fenomeno argentino, ma la trattativa è ancora lunga

La scorsa settimana il fax inviato da Messi al Barcellona ha ravvivato questa sessione di calciomercato, con il talento argentino che ha deciso di lasciare la Catalogna dopo 20 anni di militanza. L’asta si è scatenata quasi subito, ma tra tutte le pretendenti ad oggi quella più accreditata sembra il Manchester City.

Stando alle indiscrezioni infatti la società inglese sarebbe pronta ad avanzare un’offerta stratosferica per convincere Leo a trasferirsi ai Citizens: 50 milioni di euro netti di stipendio a stagione per 5 anni, più un mega bonus di 250 milioni di euro legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Lo sceicco Mansour ha già trovato il modo di aggirare le eventuali grane relative al Fair Play Finanziario: Messi giocherebbe nel Manchester City solo i primi tre anni, per poi trasferirsi al New York City, altra squadra di proprietà dello sceicco, ed incassare il super bonus, che a quel punto sarebbe “post-datato” proprio per aggirare il controllo della Uefa.

A Manchester sono già tutti pronti per l’arrivo della Pulce, tanto che, stando alla stampa inglese, i Citizens avrebbero già contattato una casa di produzione cinematografica per la realizzazione del video di presentazione del fenomeno argentino. Messi però deve ancora risolvere il suo contratto con il Barcellona, intenzionato a far di tutto per non lasciarlo andare via a zero. Se ci sarà da pagare anche per il cartellino il ricongiungimento tra Leo ed il suo guru Guardiola rischia di saltare. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)