Calciomercato: Luiz Felipe all’Al-Ittihad, polemiche in Italia per la presentazione

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore ex Lazio è stato l’ultimo colpo in ordine cronologico del ricchissimo calciomercato saudita, ma il video con cui è stato annunciato il suo acquisto ha ricevuto molte critiche nel nostro paese

Il campionato saudita ha realizzato in extremis l’ennesimo colpo di mercato: l’ex laziale Luiz Felipe infatti, è stato ingaggiato dall’Al-Ittihad, squadra in cui già militano, tra gli altri, Benzema, Kanté, Jota e Fabinho. La vera notizia però è il video di presentazione del difensore italo-brasiliano classe 1997, contenente diversi stereotipi offensivi sull’Italia. La clip ha avuto come sottofondo la colonna sonora de “Il Padrino” ed ha mostrato sì molti grandi difensori della storia della nazionale azzurra, ma con l’aggiunta della frase “qui ci siamo sempre distinti per la difesa e nient’altro”. Nella prima versione del video era anche riportato male il nome del giocatore (Felibe invece di Felipe). In definitiva, non certo il miglior modo presentare un nuovo acquisto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)