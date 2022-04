Calciomercato Lazio: Sarri dà l’ok per la cessione di Milinkovic-Savic

Per ripartire nella prossima stagione serve una cessione eccellente, con il serbo primo indiziato a lasciare i biancocelesti

Sergej Milinkovic-Savic è il pezzo più pregiato dello scacchiere della Lazio, l’unico giocatore la cui cessione potrebbe finanziare un intero mercato estivo. Sarri, ieri a cena con il presidente Lotito ed il direttore sportivo Tare, sa di dover fare dei sacrifici per poter puntare con maggior credibilità al quarto posto e rinunciare al serbo potrebbe essere uno di questi visto il suo grande appeal sul mercato in ogni parte d’Europa. Il Sergente sarebbe senz’altro una perdita enorme da assorbire per i biancocelesti, vista la sua importanza in campo ed il suo ruolo di leader anche nelle brutte serate, ma la sua cessione potrebbe dare il via alla creazione di una squadra più congeniale alle idee ed al modulo del tecnico.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti