Calciomercato, la Juventus vuole bloccare Vicario già a gennaio

I bianconeri hanno scelto l’estremo difensore dell’Empoli per il dopo Szczesny, con il polacco in scadenza nel 2024

Juventus già con la testa a gennaio per programmare il mercato invernale. I bianconeri sono determinati nel trovare un portiere per il futuro, per quando Szczesny non difenderà più la porta juventina. Il portiere polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 con opzione di rinnovo fino al 2025, ma che difficilmente verrà utilizzata considerando che lo stesso Szczesny aveva dichiarato di voler arrivare a fine contratto e poi andare in Spagna.

La Juve non vuole farsi trovare impreparata e ha individuato Guglielmo Vicario come sostituto del polacco. I bianconeri hanno intenzione di acquistare l’italiano già nel mercato di gennaio e di lasciarlo in prestito ad Empoli fino al termine della stagione, emulando l’operazione Gatti.

Fonte foto: calciomercato.com

Davide Farina