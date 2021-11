Calciomercato: Juventus e Milan si contendono Isco

Entrambi i club italiani sono interessati al fantasista spagnolo, ma vorrebbero prenderlo a zero a giugno

Non è stato un inizio di stagione facile per Isco al Real Madrid, per usare un eufemismo. Il giocatore spagnolo è ormai ai margini del progetto madridista e non è considerato da Ancelotti così come non lo era da Zidane. Per questo motivo il centrocampista dei Blancos, in scadenza di contratto a giungo, si sta guardando attorno e stando alle indiscrezioni gradirebbe l’Italia come destinazione. Milan e Juventus sono su di lui, vorrebbero aspettare la fine della stagione per tesserarlo a parametro zero, mentre il Real preferirebbe cederlo già a gennaio per monetizzare dalla sua partenza. Le trattative proseguono.

Luca Missori

(Fonte immagine: Stopandgoal.com)