Calciomercato internazionale: il Chelsea la fa da padrone, l’Arsenal si rinforza, colpo Cancelo per il Bayern, sfuma Ziyech al Psg

I Blues sono stati gli indiscussi protagonisti di questa sessione invernale, ma anche i Gunners hanno realizzato colpi importanti, i bavaresi danno il benvenuto al terzino portoghese

La sessione invernale di calciomercato del 2023 è vicina alla sua conclusione. Se da un lato le società di Serie A si sono mosse poco o niente sul fronte acquisti, lo stesso non si può dire delle squadre estere, soprattutto quelle inglesi. Il Chelsea ha dominato il mercato spendendo più di 400 milioni di euro per diversi giocatori giovani e promettenti. Tra i tanti, i colpi più significativi sono senza dubbio MychajloMudryk, preso dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro, ed il neo campione del mondo Enzo Fernandez, pagato al Benfica addirittura 120 milioni. Anche l’Arsenal si è mossa bene in questa sessione, con un acquisto per reparto: Kiwior dello Spezia in difesa, Jorginho in mediana e Leandro Trossard del Brighton in attacco. Negli altri campionati da segnalare il passaggio di Joao Cancelo dal Manchester City al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, un affare che a cascata potrebbe portare Benjamin Pavard al Barcellona proprio in queste ultime ore. Salta invece, clamorosamente, il trasferimento di Ziyech dal Chelsea al Paris Saint-Germain. Stando alla stampa francese, la colpa sarebbe della società londinese, che ha inviato in ritardo i documenti necessari a formalizzare la cessione del fantasista marocchino.

Luca Missori

(Fonte immagine: Skysports.it)