Calciomercato incandescente: i possibili botti degli ultimi giorni

Sembrava un mercato povero e bloccato dalle complicate ristrettezze economiche in cui versano i club di Serie A, ma improvvisamente sul finale si è acceso

Quante emozioni che riserva il calcio giocato, ma di questi tempi i tifosi sognano non solo per i risultati del campo, ma anche per il possibile arrivo di rinforzi importanti per la loro squadra del cuore. Il mercato si chiuderà ufficialmente il 1 febbraio alle ore 20, ma non prima di alcuni colpi clamorosi.

ASSE ROMA – INTER: Si sta lavorando per lo scambio Dzeko-Sanchez, ieri il primo incontro fra Ausilio e il dt giallorosso Tiago Pinto ha dato buoni esiti per quanto riguarda la convergenza tecnica dell’operazione. Da limare qualche dettaglio economico, possibile che nell’operazione venga inserito anche Ionit Radu, dato che la Roma ha un disperato bisogno di un portiere. Oggi il nuovo incontro fra le parti che potrebbe condurre alla fumata bianca.

PAZZA IDEA DOUGLAS COSTA PER IL MILAN – L’attaccante brasiliano in prestito al Bayern Monaco dalla Juventus potrebbe finire alla corte di Pioli. L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato che i bavaresi non riscatteranno Douglas Costa e la Vecchia Signora avrebbe dato il via libera per un eventuale passaggio al Diavolo. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio di 6 milioni di euro del campione verdeoro, ma Maldini ci ha abituato a colpi di teatro clamorosi.

JUVE, PER L’ATTACCO UNA SORPRESA AL FOTOFINISH -I bianconeri sono alla ricerca di una punta, in pole ci sarebbe Gianluca Scamacca in prestito al Genoa, di proprietà del Sassuolo, ma Paratici starebbe lavorando anche su un nome di grido. Come riporta Todofichajes.net la Vecchia Signora sta valutando seriamente di ingaggiare Diego Costa. Il centravanti 32enne svincolatosi dall’Atletico Madrid, sarebbe il profilo giusto per dare una mano in un finale di stagione ricco di impegni.

LAZIO, ALTRO COLPO IN DIFESA DOPO MUSACCHIO – Il quotidiano portoghese Abola ha rilanciato una notizia che ha stupito un po’ tutti. La Lazio sarebbe vicina ad acquistare in prestito dal Braga Bruno Viana, difensore 25enne da tempo neri radar di Tare. Trattandosi di un over 23 il club biancoceleste dovrebbe escludere un altro giocatore dalla lista campionato e da quella Champions. Le ultime indiscrezioni sostengono che il sacrificato possa essere Andreas Pereira, che potrebbe tornare anticipatamente a Manchester.

Marco Fabio Ceccatelli