Calciomercato in dirittura d’arrivo

Ancora poco più di 24 ore al termine della sessione invernale, con alcuni colpi prossimi alla chiusura e anche molto importanti, come quello di Belotti alla Fiorentina

Il “Gallo” passerà alla Viola in prestito secco sino a giugno, per 750mila euro. Operazione slegata dalla partenza o meno di Nzola. La Roma ha in uscita e sempre in prestito secco sino al termine della stagione, il difensore Kumbulla pronto a raggiungere il Sassuolo. Queste uscite potrebbero essere propedeutiche ad un innesto importante per i giallorossi, come quello del giovane talento dell’Empoli Tommaso Baldanzi, trattativa che potrebbe portare ad un prestito con obbligo di riscatto per circa 15 mln. La Fiorentina, dopo Belotti, è ancora in cerca di un altro elemento offensivo e sembra intenzionata ad un rilancio per il genoano Guðmundsson per il quale però il Genoa sembra aver chiuso definitivamente la porta.

Fonte foto: fantamaster.it

Luigi A. Cerbara