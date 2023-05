Calciomercato: il Manchester United vuole Kim e punta anche Osimhen

I Red Devils sono pronti a pagare la clausola rescissoria del difensore sudcoreano e cercano anche il doppio colpo con il bomber nigeriano

Il Manchester United vuole le stelle del Napoli campione d’Italia. In particolare i Red Devils, stando ai rumors che provengono dai media britannici, stanno puntando forte Kim, leader della difesa partenopea. Il centrale sudcoreano ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro (valida dal 1 al 15 luglio), che gli inglesi sarebbero disposti a pagare nella prossima sessione di calciomercato. ten Hag però non si vuole fermare qui. Il tecnico olandese infatti vuole un altro big del Napoli per completare il suo grande reparto offensivo: Victor Osimhen, l’attuale capocannoniere della Serie A. In questo caso però niente clausola, anzi sarà necessaria un’offerta monstre, si vocifera non meno di 150-160 milioni di euro. Trattative aperte.

Luca Missori

(Fonte immagine: SpazioNapoli.it)