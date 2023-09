Calciomercato: i maggiori colpi della Premier League

Tempo di lettura 5 minuti

La massima serie inglese riparte dalla vittoria del Manchester City, campione per la terza volta consecutiva e questa volta a spese dell’Arsenal, i Gunners erano rimasti in cima alla classifica per quasi tutta la stagione

Tanti allora i temi caldi per la stagione 2023-2024, come la difesa del titolo da parte dei Citizens e il tentativo di riscatto da parte dell’Arsenal, ma anche la voglia delle altre squadre di rialzarsi dopo un periodo di stanca, come il Chelsea e lo United che vogliono essere gli outsider della stagione e tentare anche loro di vincere il titolo di Campione d’Inghilterra. Ad oggi il City, che ha iniziato la stagione da grande favorito per il successo in campionato secondo gli esperti ma anche secondo le quote che riguardano la Premier League è insidiato nella lotta in campionato da poche squadre ma agguerrite, come dimostra ogni anno la corsa al primo posto nella Premier. Per essere superiori agli altri naturalmente si ricorre al mercato che in Inghilterra riserva sempre grandi colpi di scena e trattative d’oro. La Premier, infatti, è dominata dalla presenza di imprenditori arabi e americani e dunque da una disponibilità economica di grande potenza che la fa da padrone in sede di mercato. Non sono rari, infatti, i graffi sulle trattative calcistiche da decine di milioni di euro.

Gli acquisti top

Sono ormai cifre monstre quelle che girano nel calciomercato mondiale. Se in Arabia Saudita il denaro speso per far arrivare campioni da tutto il mondo in un solo meso è al limite dell’insensato, con cifre spropositate per uno o due anni di contratto, in Premier non sono da meno, sebbene mettendo sul piatto cifre alte ma più consone all’andamento del mercato calcistico. Ha sorpreso tutti la mega spesa compiuta dal Chelsea per accaparrarsi il centrocampista Moises Caicedo dal Brighton. Sono infatti 116 i milioni spesi per assicurarselo in squadra, per cercare di rivitalizzare una compagine alla ricerca della vittoria del campionato a sei anni dall’ultimo trionfo. Sul secondo gradino dei trasferimenti d’oro di quest’anno c’è Declan Rice, mediano fenomenale passato nelle mani dell’Arsenal dal West Ham per la cifra di 116 milioni di euro. Non male per un 24enne. Importante è stato anche l’acquisto del difensore Josko Gvardiol, passato dal Lipsia al Manchester City per 90 milioni di euro.

Se l’Arsenal di Mikel Arteta ha acquistato anche l’attaccante Kai Havertz dal Chelsea per 75 milioni, il Newcastle United ha speso circa 64 milioni (più bonus) per assicurarsi il nostro Sandro Tonali. In viaggio dall’Italia all’Inghilterra si è messo anche la stella che ha brillato nell’Atalanta lo scorso anno: Rasmus Hojlund, passato al Manchester United per 75 milioni.

Mercato scoppiettante

Sembrano spiccioli rispetto agli acquisti top ma ad esempio il Liverpool ha speso 42 milioni di euro per Alexis Mac Allister (c), così come James Maddison (c) è passato dal retrocesso Leicester al Tottenham per 46 milioni. Il Wolverhampton ha versato 50 milioni all’Atletico Madrid per Matheus Cunha (a). Ancora oltre c’è il faticoso trasferimento dell’ex Inter André Onana al Manchester United per 52,5 milioni. Chelsea e United tra i più attivi sul mercato con i primi che hanno speso, tra gli altri, 62 milioni per Romeo Lavia (c), 60 per Nkunku (a), 45 per Disasi (d). I Red Devils si sono mossi meno del Chelsea ma hanno messo mano pesantemente al portafogli per costruire una squadra che potesse tornare ai fasti di un tempo ed essere competitiva in campionato ma anche in campo europeo. Ecco dunque che oltre a Hojlund lo United ha trattato col Chelsea per Mason Mount (c) ed è riuscito a prelevarlo per 64,2 milioni. Poi ancora il Liverpool che oltre a Mac Allister ha trovato il suo acquisto top in uno dei maggiori talenti emergenti degli ultimi anni. Parliamo del trequartista ungherese Dominik Szoboszlai, classe 2000, in arrivo dal Lipsia per 70 milioni di euro. Un trasferimento forse passato in silenzio rispetto ad un mercato ormai diventato pazzo, ma che potrebbe cambiare gli equilibri della Premier grazie al proprio talento e ai colpi che riuscirà a mettere a segno in stagione.